Sant’Efisio, trionfo di fede e di colori 

Prima sulle spalle dei confratelli, poi sul cassone di un pickup. L’emergenza dermatite bovina ha tenuto i buoi in stalla, ma la magia di Sant’Efisio non è cambiata. Uno straordinario tributo di fede, il fascino dei colori, accesi dalle splendide giornate di sole, che hanno rapito le migliaia di turisti che, il Primo Maggio, hanno affollato Cagliari. Il simulacro del martire ha raggiunto Pula passando per Capoterra, Sarroch e Villa San Pietro. Oggi la messa e la processione a mare a Nora, Videolina sarà sempre in diretta. Il dolore di Sarroch per la morte di una donna prima della processione.

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