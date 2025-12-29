Utilizzo dei mezzi comunali, la maggioranza si spacca 

Via libera al nuovo regolamento per l’utilizzo degli autoveicoli comunali ma la maggioranza si spacca. A votare assieme ai consiglieri d’opposizione (che avevano chiesto un rinvio della discussione) la vicesindaca Graziella Congiu. Astenuti altri due esponenti della maggioranza: l’assessore Alberto Fundoni e il consigliere Danilo Melis.

Il nuovo regolamento è stato illustrato in Aula dall’assessore Stefano Scroccu. Tra le regole da rispettare c’è quella del registro di bordo (da compilare a cura del conducente) e il vincolo sull’utilizzo dei veicoli: sono destinati esclusivamente a scopi di servizio e scopi istituzionali e si deve sempre dare la precedenza all’utilizzo per la protezione civile.

Regolamento che, secondo l’opposizione, necessita di ulteriori approfondimenti: «Al fine di scongiurare inefficienze – ha sottolineato la consigliera Monia Piroddi – chiediamo che se ne discuta in una prossima seduta consiliare. Una delle principali criticità è la mancanza di strumenti digitali, non ci si può basare su un registro di bordo cartaceo con annotazioni manuali dei conducenti». Per l’opposizione, insomma, «è un approccio inefficiente, incline a errori e non permette un monitoraggio in tempo reale». Stesso discorso per il carburante: «Si prevedano carte elettroniche e non buoni cartacei».

Per il sindaco Marco Antonio Siddi si deve procedere subito alla votazione. Alla fine il regolamento viene approvato con sei voti favorevoli, tre contrari e due astenuti. Un segnale di crepe insidiose all’interno della maggioranza. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA