Alfonso Signorini si autosospende: «Calunnie da Corona» 

Milano. Stop temporaneo ad ogni collaborazione con Mediaset. La decisione è stata presa da Alfonso Signorini, autosospeso dopo che Fabrizio Corona ha denunciato l'esistenza di un “sistema” per entrare come concorrente nella casa del Grande Fratello. Il gruppo ha accolto la decisione e si è detto pronto a «contrastare la diffusione di ricostruzioni diffamatorie», richiamando allo stesso tempo chi opera per l’azienda a una «applicazione rigorosa del codice etico». Gli avvocati del conduttore e direttore del settimanale “Chi”, denunciano una «campagna calunniosa e diffamatoria» contro il loro assistito, puntando il dito il principale responsabile di questa surreale e virulenta aggressione, «soggetto che oggi vorrebbe assumere le vesti di giudice e pubblico ministero». «Per fronteggiare queste gravissime condotte illecite, a tutti evidenti, e soprattutto il capillare riverbero che trovano su alcuni disinvolti media - fanno sapere in una nota -, Alfonso Signorini, professionista che ha costruito con scrupolo, serietà ed abnegazione un’intera carriera di giornalista, autore, regista e conduttore televisivo, si vede costretto a sospendere in via cautelativa ogni suo impegno editoriale in corso con Mediaset».

Congelata dunque ogni collaborazione televisiva, a partire dalla possibile conduzione della prossima edizione del GF Vip, attesa a marzo su Canale 5. In una nota Mediaset, accogliendo la decisione di Signorini, fa sapere che «agirà con determinazione in tutte le sedi sulla base esclusiva di elementi oggettivi e fatti verificati per contrastare la diffusione di contenuti e ricostruzioni diffamatorie o calunniose». Allo stesso tempo, l'azienda «ribadisce che chi opera per l'azienda è tenuto ad attenersi a chiari principi di correttezza, responsabilità e trasparenza, come definiti dal Codice Etico, che viene applicato senza eccezioni».

