«Droni di Kiev contro la casa di Putin». Zelensky: è un falso 

Nuovo ostacolo sulla strada di una possibile pace Ucraina-Russia. «Droni di Kiev hanno attaccato la casa di campagna di Putin nella regione di Novgorod», ha accusato il ministro degli Esteri Lavrov. «Pronta una rappresaglia, cambia la posizione negoziale». Trump, che ha sentito ieri il leader russo, si dice «sconvolto e adirato per l’attacco» anche se non esclude che possa essere un falso come sostiene con forza Zelensky. Ieri il presidente israeliano Netanyahu negli Usa. Trump: senza Bibi, Israele non esisterebbe.

l a pagina 11