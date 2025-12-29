VaiOnline
Esteri.
30 dicembre 2025 alle 00:35

«Droni di Kiev contro la casa di Putin». Zelensky: è un falso 

Nuovo ostacolo sulla strada di una possibile pace Ucraina-Russia. «Droni di Kiev hanno attaccato la casa di campagna di Putin nella regione di Novgorod», ha accusato il ministro degli Esteri Lavrov. «Pronta una rappresaglia, cambia la posizione negoziale». Trump, che ha sentito ieri il leader russo, si dice «sconvolto e adirato per l’attacco» anche se non esclude che possa essere un falso come sostiene con forza Zelensky. Ieri il presidente israeliano Netanyahu negli Usa. Trump: senza Bibi, Israele non esisterebbe.

l a pagina 11

ARTICOLI CORRELATI

Camera

Manovra, oggi l’ok. Tensioni rinviate

In Consiglio dei ministri sì al decreto per le armi all’Ucraina, ma Salvini non si presenta 
La tragedia

Madre e figlia morte, indagati 5 medici

Il procuratore di Campobasso: «Al vaglio eventuali negligenze nell’assistenza» 
La guerra

«Kiev ha colpito un palazzo di Putin» Zelensky: menzogne

Negoziati già a rischio Trump: «Sono arrabbiato»  
Commercio.

Saldi al via, ma in 2 milioni hanno già acquistato

In Sardegna si parte il 3 gennaio, giro d’affari complessivo da 6 miliardi 