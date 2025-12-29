VaiOnline
Commercio.
30 dicembre 2025 alle 00:34

Saldi al via, ma in 2 milioni hanno già acquistato 

In Sardegna si parte il 3 gennaio, giro d’affari complessivo da 6 miliardi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

In Italia è già tempo di saldi. Il prossimo 2 gennaio sarà la Valle d'Aosta a dare il via alle vendite di fine stagione invernali. Sabato 3 gennaio, invece, toccherà a tutte le altre regioni italiane (Sardegna compresa), a eccezione delle Province autonome di Trento e di Bolzano dove vigono regole differenti. A conti fatti però, secondo le stime di Confesercenti, quasi 2 milioni di persone hanno già acquistato in offerta durante i “pre-saldi” iniziati subito dopo il periodo natalizio.

Bilancio

I dati sono emersi da un sondaggio Ipsos condotto sui consumatori in vista dei saldi invernali 2026, che rappresentano il primo momento promozionale dell'anno nonché uno tra i più importanti per giro d'affari, con un fatturato già stimato quest'anno intorno ai 6 miliardi di euro. Le vendite anticipate - secondo quanto afferma l'organizzazione degli esercenti - stanno rendendo sempre meno forte l'impatto dei saldi. Per questo, Confesercenti ha sottolineato come sia necessario «rivedere le regole sulle promozioni, perché assicurino concorrenza leale e pluralismo distributivo". Tra i settori che maggiormente risentono di ribassi anticipati c'è quello della moda: “saldi privati”, “pre-saldi”, “winter pre-sale” e “exclusive sales” tra le etichette più diffuse. Una dinamica in contrasto con molte normative regionali, che vietano promozioni nei 30 o 45 giorni precedenti alle vendite di fine stagione. Ma non basta. Il periodo può estendersi a ritroso se si considerano anche Black Friday e Cyber Monday, fissati sul calendario già a novembre.

Timori

E non arrivano segnali positivi neppure dai consumatori. Il Codacons ha evidenziato la ridotta capacità di spesa delle famiglie dopo le festività natalizie e più in generale dopo un anno segnato da rincari diffusi e continui aumenti dei prezzi. «Non ci attendiamo alcuna impennata delle vendite», ha spiegato il Codacons che parla di “rischio flop”. «Far partire gli sconti a ridosso delle festività natalizie e di Capodanno è una scelta quasi suicida, perché i portafogli degli italiani risultano già svuotati dalle spese per regali, pranzi e cenoni. A questo si aggiunge, quest'anno più che mai, l'effetto Black Friday: quattro giorni di sconti speciali che hanno spinto molti consumatori ad anticipare acquisti che tradizionalmente sarebbero stati effettuati durante i saldi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Camera

Manovra, oggi l’ok. Tensioni rinviate

In Consiglio dei ministri sì al decreto per le armi all’Ucraina, ma Salvini non si presenta 
La tragedia

Madre e figlia morte, indagati 5 medici

Il procuratore di Campobasso: «Al vaglio eventuali negligenze nell’assistenza» 
La guerra

«Kiev ha colpito un palazzo di Putin» Zelensky: menzogne

Negoziati già a rischio Trump: «Sono arrabbiato»  