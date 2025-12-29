«Tari più alta? Inutile allarmismo» 

«L’aumento della Tari ipotizzato da qualcuno? Le variabili sono troppe: inutile e anzi dannoso fare allarmismo nei confronti dei cittadini per provvedimenti futuri ancora in itinere.Noi preferiamo parlare con i dati concreti e con le bollette Tari alla mano. Come amministrazione faremo tutto il possibile per contenere gli importi che i nostri cittadini dovranno versare, come già abbiamo dimostrato finora, con la riduzione per il 2025». L’assessora all’Ecologia Urbana, Luisa Giua Marassi, replica così a chi ha parlato di forti incrementi in futuro per la tassa sulla raccolta dei rifiuti. «La Tari», evidenzia l’assessora, «rappresenta il costo del servizio di igiene urbana, un costo fatto di servizi, personale e forniture, per sua natura destinato a salire, esattamente come sale ogni anno il costo della vita. Detto questo, ogni misura finanziaria che consenta di ridurre quel costo per le tasche dei cittadini è una misura politica, frutto di scelte rese possibili da risorse comunali o regionali». La Giua Marassi ricorda che «proprio grazie a queste scelte politiche per il 2025 siamo riusciti, con spostamento di risorse, a ridurre la Tari di oltre il 10 per cento per tutte le utenze domestiche cagliaritane». Per il 2026? «È troppo presto per parlare. Il bilancio appena approvato in Consiglio, con riferimento ai costi del servizio di igiene urbana, indica importi del tutto presuntivi».

