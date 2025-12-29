Muore con lividi sul petto, aveva denunciato la moglie 

Milano. Il 22 dicembre aveva chiamato il 112 chiedendo l’intervento della polizia e aveva denunciato la moglie per una lite dai toni così violenti da farlo finire all’ospedale per un malore. Ed è stata lei, poco prima dell'alba di sabato, a dare l’allarme, spiegando di aver trovato il marito senza vita sul divano di casa. E ora la Mobile sta indagando sulla morte del pensionato 72enne per capire se le cause siano state naturali o ci sia dell’altro. A lasciare spazio ai sospetti sono le due segnalazioni alle forze dell’ordine da parte dell’uomo, una in primavera e l’altra, per cui è scattato il codice rosso, tre giorni prima di Natale. Inoltre i vicini hanno parlato di discussioni frequenti, grida e parole pesanti. La coppia si era sposata una ventina di anni fa. Lei, di origini polacche, ha circa 15 anni meno di lui. Un matrimonio senza figli e che, con il tempo, è diventato una convivenza forzata nell’appartamento dietro viale Monza che il 72enne aveva in comproprietà con la sorella. Sabato gli agenti hanno trovato l’uomo già morto da qualche ora: sulla parte alta del torace aveva alcuni segni simili a lividi o macchie. Per chiarire cosa sia successo la pm di turno Laura Biliotti ha deciso di disporre alcuni approfondimenti. L'autopsia dovrebbe essere fissata per la prossima settimana.

