Macabra scoperta: cadavere in un cortile Mistero su una giovane donna senza nome 

Milano. Era senza vita nel cortile di un condominio alla periferia Nord di Milano. Era lì abbandonata in un vialetto. Addosso aveva solo un paio di pantaloni di una tuta, una felpa aperta sul petto e un paio di scarpe da tennis. A coprirla solo una giacca. È ancora senza nome e cognome la donna, tra i 25 e i 30 anni, trovata morta ieri mattina ai piedi di un palazzone. A fare la terribile scoperta è stato attorno alle 8.30, il custode. Immediatamente è scattato l'allarme: sul posto le ambulanze, i carabinieri e il pm di turno, Antonio Pansa. «Se siamo qui qualcosa di strano c'è», si è limitato a dire ai cronisti.

A complicare il caso anche l'assenza di risposte dai centri di accoglienza e dalle comunità per persone in difficoltà a cui fin da subito gli investigatori hanno diramato la foto della vittima: nel pomeriggio nessuno si è fatto avanti per comunicare che si trattava di una ospite. In più dalle testimonianze risulta che nessuno dei vicini l'aveva mai vista e nessuno ha notato lei o una coppia aggirarsi nei dintorni.

