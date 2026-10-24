Il sogno di Daniela: «La pesca è donna» 

L’amore per il mare l’ha vissuto appieno fin da piccola. Daniela Pani, quarantenne di Iglesias, ricorda l'infanzia nella spiaggia di Funtana de Mari, quando nelle frastagliate coste di Nebida iniziava a scoprire sempre più a fondo il filo che l’avrebbe poi legata all’acqua. «Già da bambina – racconta – percepivo sensazioni di pace, serenità e forza d’animo che mi venivano trasmesse dal moto perpetuo delle onde e il loro infrangersi sugli scogli; dal calore del sole e dal soffiare del vento di maestrale che porta con sé profumo di iodio e luoghi lontani».

Entusiasmo

Una passione alla quale si è aggiunto, negli ultimi tempi, il rinnovato interesse per il surfcasting, ossia la pesca a canna dalla spiaggia. «Mio padre – prosegue Pani – mi aveva insegnato fin da bambina i rudimenti della pesca trasmettendomi allo stesso tempo il rispetto per l’ambiente marino e di conseguenza per la natura che ci circonda. Grazie anche al mio compagno Alessio ho riscoperto l’interesse per la pesca e in particolare per quella a canna, che ritengo sia la più ancestrale e quindi meno invasiva per la Natura stessa e l’ambiente».

Nasce da qui l’idea di condividere, mostrare e trasmettere la mia passione per la pesca raccontandola tramite i canali social nei quali, oltre a pubblicare le immagini delle spiagge e dei luoghi, ha iniziato a integrare i video con i consigli sui metodi di pesca utilizzati o sulla tipologia di esche e lenze più adatte a seconda delle caratteristiche dei pesci.

«Da quel momento – continua – ho iniziato a ricevere messaggi di persone, soprattutto ragazze con la mia stessa passione, che mi chiedevano pareri, consigli oppure mostrandomi, semplicemente, apprezzamento per ciò che stavo realizzando. Mi è venuta quindi l’idea di realizzare un canale social specifico che nel giro di poco tempo ha raggiunto un discreto numero di visualizzazioni e like».

Il consiglio vincente

Il successo sui social ha varcato i confini dell’Isola consentendo a Pani di incontrare persone qualificate del settore, come Carlo Melis e Federica Mazzoccone (creatori del social network IFishing) che le hanno fornito ulteriori conoscenze così da suggerirle la realizzazione di un progetto originale e che ha pochi eguali nel suo genere: la fondazione di un gruppo di pesca tutto al femminile. «L’idea – racconta soddisfatta la donna – è stata da subito accolta con entusiasmo e attualmente le componenti della squadra sono oltre quindici, residenti nell’Iglesiente ma anche nella provincia di Cagliari. Ciascuna di noi condivide gli stessi principi di etica, di amore e rispetto per il mare, così grande se paragonato alla condizione dell’essere umano e delle sue dinamiche e vicissitudini a volte insignificanti rispetto all’immensità e bellezza di un’alba o di un tramonto, simboli di principio e fine, che si stagliano all’orizzonte». Nelle prossime settimane avverrà il battesimo sul campo, ma in questo caso sulla spiaggia, del gruppo sportivo con il primo raduno di surfcasting tutto “in rosa”.

L’attesa

«Questa iniziativa avrebbe dovuto svolgersi proprio oggi nella spiaggia di San Nicolò a Buggerru. A causa però delle avverse condizioni metereologiche, per motivi di sicurezza, è stata rimandata di qualche settimana. Si tratterà, comunque, di un vero e proprio apripista verso altre manifestazioni di questo genere che avranno lo scopo di coinvolgere il territorio del Sulcis Iglesiente, i cittadini e le associazioni culturali e sportive, accomunando la passione per la pesca al rispetto del mare e dell’ambiente in un clima di comunità, allegria e impegno per la salvaguardia delle nostre coste: ricchezza e patrimonio di ognuno di noi che dovrebbe rappresentare occasione di sviluppo turistico, culturale ma anche economico».

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