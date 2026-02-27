Unione dei Comuni, sette sindaci al voto 

Sette sindaci vanno alla conta per eleggere il successore di Sasha Sais alla presidenza dell’Unione dei Comuni “Metalla e il mare”. Un assemblea dei primi cittadini di Musei, Domusnovas, Villamassargia, Buggerru, Fluminimaggiore, Narcao e Gonnesa, è stata infatti convocata per le 15 di giovedì 5 marzo nella sede di villa Asquer a Musei. All'ordine del giorno c'è proprio l'elezione del successore dell'attuale sindaco di Musei, nonché neo consigliere delegato alla Viabilità della Provincia del Sulcis Iglesiente. Sais aveva ricoperto la carica per due anni e mezzo. L'Unione dei Comuni, istituita una ventina di anni fa, è un organismo che lavora in stretta sinergia con le locali amministrazioni comunali che vi aderiscono e la scelta del presidente rappresenta una fase molto importante in vista della futura programmazione.



RIPRODUZIONE RISERVATA