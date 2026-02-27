VaiOnline
Musei.
28 febbraio 2026 alle 00:57

Unione dei Comuni, sette sindaci al voto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sette sindaci vanno alla conta per eleggere il successore di Sasha Sais alla presidenza dell’Unione dei Comuni “Metalla e il mare”. Un assemblea dei primi cittadini di Musei, Domusnovas, Villamassargia, Buggerru, Fluminimaggiore, Narcao e Gonnesa, è stata infatti convocata per le 15 di giovedì 5 marzo nella sede di villa Asquer a Musei. All'ordine del giorno c'è proprio l'elezione del successore dell'attuale sindaco di Musei, nonché neo consigliere delegato alla Viabilità della Provincia del Sulcis Iglesiente. Sais aveva ricoperto la carica per due anni e mezzo. L'Unione dei Comuni, istituita una ventina di anni fa, è un organismo che lavora in stretta sinergia con le locali amministrazioni comunali che vi aderiscono e la scelta del presidente rappresenta una fase molto importante in vista della futura programmazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, un punto e qualche rimpianto

Nel finale Oristanio risponde a un gol pazzesco di Folorunsho 
l Nello sport
Politica

Boss nell’Isola, lo scontro si infiamma Nordio: «Regione informata da anni»

Alle 11 la protesta a Cagliari contro il 41 bis: «No alla servitù carceraria» 
Riccardo Spignesi
L’attentato

Bomba a Quartu, tabaccheria nel mirino

Finestre in frantumi, ferito un uomo colpito dalle schegge. Danneggiate alcune auto 
R. S.
Legge elettorale

FdI non rinuncia alle preferenze

Gelo leghista. Il Campo largo: «Supertruffa». Rispuntano le primarie 
Milano

Tram contro un palazzo: due morti

Deragliamento e schianto dopo il malore dell’autista, feriti 39 passeggeri 