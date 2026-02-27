Tram contro un palazzo: due morti 

Milano. Drammatico incidente a Milano nel pomeriggio: il tram numero 9, in viale Vittorio Veneto, zona Porta Venezia, è deragliato causando la morte di due persone e il ferimento di altre 39. Una delle vittime, un 60enne residente ad Abbiategrasso, è rimasta incastrata sotto il mezzo, mentre l’altra, di nazionalità senegalese, era un passeggero trasportato in codice rosso al Niguarda, dove è deceduto. «Un impatto devastante», ha detto il procuratore capo di Milano, Marcello Viola, che indaga per omicidio colposo e lesioni colpose. Per ricostruire la dinamica dell’incidente saranno fondamentali le telecamere della zona e le testimonianze dei numerosi passeggeri presenti a bordo, anche se un video amatoriale, divenuto virale sui social, mostra chiaramente il tram deragliare in curva, schiantarsi contro un palazzo e inclinarsi. L’unica certezza al momento è la velocità elevatissima del mezzo.

L’ipotesi

Quanto alle cause, verifiche su uno scambio di binari hanno escluso problemi tecnici, mentre emerge più probabile l’ipotesi di un malore del conducente, che prima dello schianto avrebbe saltato inspiegabilmente l’ultima fermata: «Mi sono sentito male», avrebbe riferito il tramista ad alcuni colleghi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, cinque mezzi dei vigili del fuoco e 19 dell’Areu, che hanno trasportato i feriti nei vari ospedali cittadini. Poco dopo sono arrivati il procuratore Marcello Viola e il pm di turno Elisa Calanducci, a cui sarà affidata l’inchiesta, mentre la Procura nominerà un consulente tecnico per le analisi cinematiche.

Le reazioni

Presenti anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che ha definito l’episodio «una tragedia» e ha aggiunto: «Non appare una questione tecnica del tram, la dinamica è molto legata al conducente». Il mezzo era nuovo e l’autista esperto, in servizio da solo un’ora.Atm, azienda dei trasporti milanesi, si è detta «profondamente scossa» e ha assicurato piena collaborazione con le autorità.

Le reazioni politiche non sono mancate: la premier Giorgia Meloni ha espresso «profondo cordoglio», così come il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, certo che «verrà fatta chiarezza sui motivi dell’incidente».

La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha chiesto verità sull’accaduto, mentre i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uilt-Uil annunciano un confronto urgente con l’azienda per approfondire le dinamiche dell’incidente.

