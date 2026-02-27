VaiOnline
Napoli.
28 febbraio 2026 alle 00:59

Mancanze ed errori nel trapianto  del piccolo Domenico 

Napoli. Nella fase più delicata del trapianto di cuore al piccolo Domenico sono mancate una comunicazione “strutturata, tempestiva e inequivocabile” e fondamentali presidi di sicurezza: è quanto emerge dalla relazione di 295 pagine inviata dalla Regione Campania al ministero della Salute, contenente la documentazione dei vertici aziendali e le testimonianze raccolte.

Nella sua relazione, il cardiochirurgo Guido Oppido scrive: “All'apertura del contenitore termico risultava impossibile estrarre il secchiello contenente il cuore, completamente inglobato in un blocco di ghiaccio e si constatava che il materiale refrigerante utilizzato non era ghiaccio convenzionale, bensì ghiaccio secco”. E ancora: “nonostante il forte sospetto di un grave danno da congelamento dell'organo, in assenza di alternative, si decideva di procedere ugualmente e con la massima rapidità all'impianto”.

Intanto i compoenti dell’équipe medica di Innsbruck presente in sala operatoria a Bolzano durante il prelievo, sentiti come persone informate sui fatti, hanno riferito agli inquirenti che disponeva di una quantità di ghiaccio più che sufficiente, ma nessuno gliel'ha chiesto, altrimenti, l'avrebbero messo a disposizione. C’è stato anche un problema di barriera linguistica: gli austriaci hanno comunicato in inglese con il più giovane dei due chirurgi italiani, chiedendo invano di ampliare il taglio, in un’atmosfera che descrivono “tesa”: alla fine il chirurgo capo di Innsbruck è intervenuto garantendo un drenaggio sufficiente.

«La gravità della situazione – ha dichiarato il presidente della Regione Campania, Roberto Fico – non ci era mai stata rappresentata: l’ho scoperta a febbraio dalle notizie. In quel momento da noi è stato appreso che c'è stato molto di più sull'operazione non andata bene».

