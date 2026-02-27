Sale operatorie al Businco, lavori in ritardo 

I lavori per le quattro nuove sale operatorie dell’Oncologico sono ufficialmente in ritardo. Dopo i ripetuti allarmi di sindacati, associazioni e medici, ora l’Arnas Brotzu in una nota aggiorna «sullo stato dell’intervento e offre ai pazienti e alle loro famiglie un quadro chiaro sull’organizzazione dell’attività chirurgica, che continua a essere regolarmente garantita».

Giovedì mattina si è svolto un incontro tra il direttore generale dell’Azienda Maurizio Marcias, il direttore generale dell’assessorato alla Sanità Thomas Schael, i tecnici e i vertici del Consorzio Ciro Menotti, impresa aggiudicataria dell’appalto. «Nel corso del confronto è stato chiarito che i ritardi maturati nell’avanzamento dell’opera sono riconducibili all’impresa esecutrice: l’Azienda, pur esercitando con determinazione il proprio ruolo di vigilanza e controllo, non può sostituirsi al soggetto affidatario nell’esecuzione dei lavori. La direzione aziendale sta seguendo con la massima attenzione ogni fase del procedimento, sollecitando formalmente l’impresa affinché rispetti gli impegni assunti e concluda l’intervento nel più breve tempo possibile».

Prosegue la nota: «L’opera, sostenuta anche da fondi Pnrr, ha richiesto ulteriori verifiche tecniche e adeguamenti progettuali. Si è trattato di passaggi necessari per garantire piena conformità normativa, sicurezza strutturale e qualità tecnologica, che hanno comportato un aggiornamento del cronoprogramma. A marzo termineranno le demolizioni e prenderanno avvio le opere di edificazione».

L’Azienda precisa che, durante tutto il periodo dei lavori, «l’attività chirurgica oncologica è e continuerà a essere assicurata senza interruzioni: presso il Businco proseguono regolarmente la Senologia e la Terapia del dolore; presso il presidio San Michele viene garantita la chirurgia toracica. Gli interventi programmati vengono effettuati nel rispetto dei tempi assistenziali, senza riduzioni dell’offerta».

