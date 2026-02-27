VaiOnline
L’Arnas.
28 febbraio 2026 alle 00:59

Sale operatorie al Businco, lavori in ritardo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

I lavori per le quattro nuove sale operatorie dell’Oncologico sono ufficialmente in ritardo. Dopo i ripetuti allarmi di sindacati, associazioni e medici, ora l’Arnas Brotzu in una nota aggiorna «sullo stato dell’intervento e offre ai pazienti e alle loro famiglie un quadro chiaro sull’organizzazione dell’attività chirurgica, che continua a essere regolarmente garantita».

Giovedì mattina si è svolto un incontro tra il direttore generale dell’Azienda Maurizio Marcias, il direttore generale dell’assessorato alla Sanità Thomas Schael, i tecnici e i vertici del Consorzio Ciro Menotti, impresa aggiudicataria dell’appalto. «Nel corso del confronto è stato chiarito che i ritardi maturati nell’avanzamento dell’opera sono riconducibili all’impresa esecutrice: l’Azienda, pur esercitando con determinazione il proprio ruolo di vigilanza e controllo, non può sostituirsi al soggetto affidatario nell’esecuzione dei lavori. La direzione aziendale sta seguendo con la massima attenzione ogni fase del procedimento, sollecitando formalmente l’impresa affinché rispetti gli impegni assunti e concluda l’intervento nel più breve tempo possibile».

Prosegue la nota: «L’opera, sostenuta anche da fondi Pnrr, ha richiesto ulteriori verifiche tecniche e adeguamenti progettuali. Si è trattato di passaggi necessari per garantire piena conformità normativa, sicurezza strutturale e qualità tecnologica, che hanno comportato un aggiornamento del cronoprogramma. A marzo termineranno le demolizioni e prenderanno avvio le opere di edificazione».

L’Azienda precisa che, durante tutto il periodo dei lavori, «l’attività chirurgica oncologica è e continuerà a essere assicurata senza interruzioni: presso il Businco proseguono regolarmente la Senologia e la Terapia del dolore; presso il presidio San Michele viene garantita la chirurgia toracica. Gli interventi programmati vengono effettuati nel rispetto dei tempi assistenziali, senza riduzioni dell’offerta».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, un punto e qualche rimpianto

Nel finale Oristanio risponde a un gol pazzesco di Folorunsho 
l Nello sport
Politica

Boss nell’Isola, lo scontro si infiamma Nordio: «Regione informata da anni»

Alle 11 la protesta a Cagliari contro il 41 bis: «No alla servitù carceraria» 
Riccardo Spignesi
L’attentato

Bomba a Quartu, tabaccheria nel mirino

Finestre in frantumi, ferito un uomo colpito dalle schegge. Danneggiate alcune auto 
R. S.
Legge elettorale

FdI non rinuncia alle preferenze

Gelo leghista. Il Campo largo: «Supertruffa». Rispuntano le primarie 
Milano

Tram contro un palazzo: due morti

Deragliamento e schianto dopo il malore dell’autista, feriti 39 passeggeri 