Pirri.
28 febbraio 2026 alle 00:59

Cagliari, distrutta l'auto di una donna 

È stata svegliata dai vicini a mezzanotte mentre la sua auto era avvolta dalle fiamme. Era parcheggiata sotto casa, come sempre, ma l’incendio – scoppiato per cause ancora da accertare – ha completamente distrutto il veicolo, una Fiat Panda gialla del 2003. È successo la scorsa notte a Pirri, nella zona di Barracca Manna, in via Orifiamma. «Ho paura e sono molto preoccupata», ha detto la donna, «credo che si tratti di un atto intimidatorio».

L’incendio

La proprietaria della vettura ha immediatamente lanciato l’allarme dopo le segnalazioni da parte dei vicini, i primi ad accorgersi del rogo. I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo con un’autopompa serbatoio, hanno spento le fiamme e messo in totale sicurezza l’area. Complice la strada in discesa, la Panda si è spostata da sola mentre bruciava finendo per tamponare una Bmw parcheggiata poco distante. L’incendio ha provocato lievi danni anche a un’altra automobile in sosta, mentre uno dei vicini racconta di essere riuscito a spostare in tempo il suo mezzo. Durante la notte sono intervenuti anche i carabinieri per raccogliere le testimonianze. Insieme ai vigili del fuoco, i militari si stanno occupando di stabilire le probabili cause. Fortunatamente non sono state coinvolte persone e non ci sono stati feriti.

Le testimonianze

Alcuni residenti, nonostante l’ora, hanno assistito alla scena. «Mi sono accorto dell’incendio mentre guardavo Sanremo perché ho sentito il clacson dell’auto suonare ininterrottamente per almeno tre minuti di fila», racconta uno dei vicini. Tutti hanno espresso la massima solidarietà nei confronti della donna. Secondo le testimonianze, un uomo sarebbe stato visto aggirarsi nella via e avrebbe «gettato qualcosa sotto la macchina» e prima che il rogo divampasse sarebbe «scappato via di corsa». Scossa e visibilmente preoccupata, la proprietaria del veicolo ha denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine.

