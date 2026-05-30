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San Gavino.
31 maggio 2026 alle 00:29

Un’estate insieme, gare di basket e volley in piazza Marconi 

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Un grande tappeto sportivo in piazza Marconi per praticare calcio, basket e volley nel centro della cittadina. Così il cuore del paese si vuole ripopolare e vuole tornare a battere grazie allo sport. In piazza, dove si affacciano il palazzo comunale e la chiesa di Santa Chiara, per tutta l’estate sarà utilizzabile liberamente il tappeto multisport e sarà una bella occasione per condividere qualche ora di attività fisica e sano divertimento per i bambini, i ragazzi e gli adulti. «L’obiettivo è appunto quello di rendere la piazza uno spazio vissuto e animato», dice l’assessore Simone Angei. «Invitiamo tutti a un utilizzo responsabile, nel rispetto delle regole». Presto, aggiunge, «saranno comunicate le modalità di utilizzo per le associazioni sportive, che potranno così farne richiesta per organizzare tornei di basket, pallavolo o calcetto nel cuore del paese». Questo ulteriore intervento, interviene il sindaco Stefano Altea, «dimostra la sensibilità di questa amministrazione verso la pratica sportiva, il benessere fisico e la socialità. Lo scorso anno abbiamo ottenuto dalla Regione un finanziamento di 100mila, e con 30mila euro abbiamo acquistato questo tappeto multisport».

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