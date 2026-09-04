Un’associazione nel nome di don Paolino 

Dopo la recente decisione della Giunta comunale di intitolare una piazza a don Paolino Fancello, figura amatissima e punto di riferimento per generazioni di giovani, adesso a Bosa nasce anche una pagina social dedicata agli “Amici di don Paolino”. Un’iniziativa spontanea, che vuole trasformare l’affetto e la gratitudine verso il sacerdote in un percorso condiviso e duraturo.

Gli ideatori spiegano che «la pagina nasce dal desiderio di custodire e mantenere viva la memoria di don Paolino, trasformando ciò che ha lasciato sul piano spirituale, educativo e sociale in qualcosa di concreto, capace di proseguire nel tempo. Da questo spirito prende forma anche il progetto di costituire una Associazione dedicata a lui, con l’obiettivo di portare avanti i valori che hanno segnato il suo cammino: attenzione ai giovani, sostegno alle persone più fragili, cura delle relazioni e della comunità». Il primo passo sarà compiuto il 15 settembre, giorno del suo compleanno, con un appuntamento organizzato alla Chiesa dei Cappuccini. Gli organizzatori invitano chiunque voglia dare una mano a contattare la pagina: «Ogni contributo sarà prezioso. Perché mantenere viva una memoria significa continuare a far vivere ciò in cui Don Paolino ha creduto». ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA