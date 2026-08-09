Una nuova rotonda tra via Scorcu e viale Santa Chiara 

L’incrocio tra viale Santa Chiara e via Scorcu è uno degli snodi a più alta intensità della viabilità di Tortolì. Di conseguenza, l’indice di pericolosità schizza sempre più verso l’alto, in virtù dell’incremento del traffico e dello sviluppo del quartiere di Monte Attu con la presenza di numerosi istituti scolastici e dell’impianto sportivo di Fra Locci.

Per questo l’amministrazione comunale ha elaborato una bozza di proposta progettuale per una nuova rotonda. Nella visione della maggioranza ridurrebbe il numero di incidenti gravi, poiché eliminerebbe gli incroci a raso. Il fattore della circolazione a senso unico garantirebbe anche meno rischio di scontri frontali. Negli ultimi anni, soprattutto nel periodo di apertura delle scuole, il tasso di incidenti è aumentato e nella maggior parte delle circostanze le cause sono riconducibili a mancate precedenze. (ro. se.)

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