VaiOnline
Al Brotzu
10 dicembre 2025 alle 00:26

Una messa per i donatori di organi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Domani, alle 11, all’ospedale San Michele dell’Arnas Brotzu, sarà celebrata la Santa Messa in ricordo dei donatori di organi animata dal Coro della Confraternita di Santa Croce di Castelsardo. La funzione sarà celebrata sarà dai cappellani dell’ospedale monsignor Marcello Contu e don Carlo Loi.

La celebrazione è organizzata dall’associazione dei trapiantati Prometeo Aitf Odv in collaborazione con il Coro di Castelsardo e la Cappellania dell’ospedale. La presenza del Coro - che arricchirà l’appuntamento con “Natale in corsia” - si deve a uno dei suoi cantori, Salvatore Brozzu, che è anche socio della Prometeo. Due anni fa, proprio in questi giorni di dicembre, è rinato nell’ospedale che ospita i tre Centri trapianto sardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Gaetano, una rete per la svolta

l Caruso, Pilia
Regione

Agricoltura, nuovo corso con Agus «Filiera del cibo, chiave del rilancio»

I Progressisti ritornano nell’esecutivo: «Serve collegialità su tutto» 
Alessandra Carta
politica

I boss nell’Isola, scontro fra Todde e Nordio

La presidente: «Da Meloni sei giorni di silenzio sul 41-bis». Il ministro: «Nessun arrivo di detenuti» 
Marco Noce
La storia

«A 80 anni lavoro nella mia farmacia:  la pensione aspetta»

Anna Scalas: non ho alcuna fretta di rinunciare all’impegno quotidiano 
Flavia Inconi
orrore a roma

Violentata all’uscita della metro

La vittima è una studentessa fuori sede di 23 anni, caccia a tre uomini 