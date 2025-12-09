Una messa per i donatori di organi 

Domani, alle 11, all’ospedale San Michele dell’Arnas Brotzu, sarà celebrata la Santa Messa in ricordo dei donatori di organi animata dal Coro della Confraternita di Santa Croce di Castelsardo. La funzione sarà celebrata sarà dai cappellani dell’ospedale monsignor Marcello Contu e don Carlo Loi.

La celebrazione è organizzata dall’associazione dei trapiantati Prometeo Aitf Odv in collaborazione con il Coro di Castelsardo e la Cappellania dell’ospedale. La presenza del Coro - che arricchirà l’appuntamento con “Natale in corsia” - si deve a uno dei suoi cantori, Salvatore Brozzu, che è anche socio della Prometeo. Due anni fa, proprio in questi giorni di dicembre, è rinato nell’ospedale che ospita i tre Centri trapianto sardi.

