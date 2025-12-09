VaiOnline
Calcio
10 dicembre 2025

Gaetano, una rete per la svolta 

Il suo gol, bellissimo e pesante, ha regalato i tre punti al Cagliari contro una delle big del campionato, la Roma. Uscito dalla panchina al minuto 69, poco dopo ha fatto saltare in aria lo stadio con quella rasoiata nel momento più caldo della partita. Una rete che potrebbe dargli la scossa per ottenere quella continuità ad alto livello fino a oggi inseguita e mai raggiunta. Ieri il Cagliari si è allenato ad Assemini davanti a oltre duecento tifosi. Idrissi ha confermato il grande entusiasmo che regna all’interno del gruppo: «Siamo pronti per affrontare l’Atalanta».

alle pagine 50, 51

