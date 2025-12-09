«Microcitemico al Brotzu, ci sarà la fuga dei medici» 

«No al trasferimento del Microcitemico all’Arnas Brotzu e del Marino di Alghero all’Asl di Sassari». Lo chiede la Uil Fpl, protagonista ieri mattina di un sit-in di protesta sotto il Consiglio regionale. Rappresentati sindacali e lavoratori chiedono alla politica regionale «una presa di coscienza». «Devono prendersi le proprie responsabilità - dicono e rivedere la legge regionale 8/2025 nella relativa al trasferimento dei due presidi ospedalieri». In particolare, secondo il sindacato, il trasferimento del Microcitemico di Cagliari, struttura a vocazione territoriale e di cronicità, in una ad alta specializzazione, non è conciliabile, inoltre il trasferimento nell'Arnas Brotzu porterebbe anche a «una nuova fuga di medici, con la creazione di una scatola vuota».

Sul tema interviene anche Ivan Piras, consigliere regionale di Forza Italia e componente della commisisone Sanità. «Sull’accorpamento del Microcitemico al Brotzu, suggeriamo alla presidente Todde e alla maggioranza un supplemento di riflessione, affinché, anche alla luce delle novità nella composizione della Giunta, si possa dialogare con il nuovo assessore prima di compiere una scelta definitiva», ha detto a margine dell’incontro con una delegazione del presidio sindacale in via Roma. «Già in sede di dibattito sulla riforma sanitaria - ha aggiunto - abbiamo espresso le nostre preoccupazioni, che trovano piena conferma nelle questioni sollevate da chi ogni giorno è in prima linea. Se l’obiettivo comune è rilanciare due eccellenze della nostra Isola nel campo del diritto alla salute, confidiamo in un ulteriore approfondimento delle argomentazioni sollevate dai sindacati e dal personale».

