Scolaro travolto da un’ambulanza 

Genova. Stava andando a scuola come ogni mattina: pochi metri appena da percorrere per attraversare la strada e raggiungere il portone dell’istituto. Ma quel tragitto quotidiano, in via Archimede a San Fruttuoso, si è trasformato in tragedia: un dodicenne è ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un’ambulanza lanciata a sirene spiegate, impegnata in un trasporto in emergenza verso l’ospedale San Martino. È successo alle 7,30, nell’ora in cui le strade sono affollate da genitori, studenti e lavoratori. Il ragazzino ha attraversato vicino alle strisce, senza accorgersi del mezzo di soccorso che sopraggiungeva a velocità sostenuta nel traffico intenso. L’impatto è stato devastante: il minorenne è finito sotto le ruote dell’ambulanza.

Immediatamente sul posto sono state inviate due ambulanze, una per il bambino e una per il paziente già a bordo del mezzo coinvolto nell’incidente, ormai impossibilitato a proseguire la corsa. La polizia municipale ha effettuato i rilievi, ascoltato testimoni e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire la dinamica e valutare eventuali responsabilità.

Il dodicenne è stato trasportato d’urgenza al Gaslini. Secondo il bollettino diffuso dall’ospedale pediatrico, il bambino è giunto “emodinamicamente stabile” ma con un politrauma grave, tra cui un severo trauma cranico e fratture esposte. È stato trasferito in Terapia intensiva, dove resta in prognosi riservata, sottoposto a monitoraggio neurologico continuo in vista di possibili interventi specialistici.

Mortale in Friuli

La mattina era cominciata con un altro grave incidente stradale. Alle 7, sulla Strada regionale 464 a Maniago, nel Pordenonese, un’auto si è scontrata frontalmente con una corriera che trasportava studenti e pendolari. Nell’impatto è morto il conducente dell’auto, un 43enne di Vajont che aveva la patente sospesa per un precedente sorpasso pericoloso. Feriti otto ragazzi e l’autista del pullman, il più grave, un uomo di 59 anni, tutti trasferiti negli ospedali della zona dalle ambulanze del Sores.

