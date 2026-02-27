«Una linea degli autobus per Su Planu» 

Quasi 6mila abitanti e nessun bus in circolazione. Un problema più volte lamentato da chi vive nel quartiere di Su Planu, portato in Consiglio comunale, e ora al centro di una missiva partita dal Municipio di Selargius e indirizzata al Ctm con due proposte: l’arrivo dei mezzi di trasporto pubblico nel rione al confine con Cagliari, e l’incremento delle corse per la linea 17 nella zona di San Lussorio.

Il documento

La lettera è stata inviata ai vertici dell’azienda di trasporto pubblico giovedì, firmata dal sindaco Gigi Concu: «Negli ultimi mesi si è registrato un significativo incremento dell’utenza nel centro urbano di Selargius, anche in considerazione della crescente domanda di mobilità sostenibile e della necessità di assicurare collegamenti sempre più efficienti verso i principali poli di interesse del territorio», spiega nel documento.

In testa la richiesta di «valutare la possibilità di incrementare la frequenza delle corse della linea 17 nel tratto che attraversa il centro abitato». Oppure, in alternativa, «una linea dedicata che assicuri un collegamento diretto con la stazione Gottardo di Monserrato, con frequenze adeguate alle esigenze di lavoratori e studenti».

Non solo: il sindaco chiede «una verifica tecnica circa la fattibilità dell’eventuale transito di una linea di trasporto pubblico all’interno del quartiere di Su Planu, area densamente popolata e interessata da una crescente domanda di collegamenti diretti ed efficienti sia con il resto del territorio comunale sia con i Comuni limitrofi».

Le richieste

Esigenze confermate da chi abita nel quartiere. «Lo diciamo da anni: Su Planu è un rione in crescita, con tante persone anziane, ma anche giovani, che merita una linea interna», è il commento di Marta Pireddu a nome dei residenti della frazione selargina.

Concetto ribadito da Omar Zaher, consigliere comunale e delegato al Trasporto pubblico locale in Città metropolitana: «È da anni che mi faccio portavoce di questa esigenza in Consiglio comunale, e di recente mi sono attivato anche con il Ctm», dice nel sottolineare la fattibilità della proposta. «Non c’è neanche più la scusa della strada di collegamento con via Metastasio, ormai completata da tempo». Stesso discorso per la linea 17: «deve avere una maggior frequenza».

Proposte al vaglio del Ctm. «Abbiamo appena ricevuto la richiesta da parte del Comune», spiega il presidente Fabrizio Rodin. «Come avviene sempre, la analizzeremo con attenzione, valutandone i contenuti alla luce dell’organizzazione del nostro servizio e nel pieno rispetto del contratto di servizio attualmente in essere con la Regione».

