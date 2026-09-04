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Via Manzoni.
05 settembre 2026 alle 01:12

Un ramo si schianta a terra, nessun ferito 

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Se fosse successo mentre transitava un pedone, poteva capitare un disastro. Un grosso ramo di un platano si è staccato ieri pomeriggio in via Manzoni in pieno centro città, all’incrocio con via Lamarmora e il corso Garibaldi. Il cedimento fortunatamente poco prima dell’apertura dei negozi, mentre non passavano pedoni. Il grosso ramo si è schiantato sul marciapiede da un’altezza di alcuni metri, cedendo nella parte in cui, alcuni anni fa, erano state fatte delle capitozzature. Proprio la parte del ramo più grossa, prima attacca al tronco, appariva marcia, nonostante la fronda fosse verde e piena di foglie. Il cedimento in una giornata senza particolari condizioni metrologiche e assenza di vento fa scattare l’allarme sulla salubrità dei grandi platani presenti in tutto il centro città, che una decina di anni fa erano stati sottoposti ad una poderosa campagna di capitozzatura - si disse allora non senza polemiche - per rinforzare con nuovi getti i vecchi rami pericolanti. Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i vigili del fuoco e una pattuglia della polizia municipale. I pompieri, con l’ausilio di un’autoscala hanno messo in sicurezza il resto delle piante, la strada in direzione Tribunale è rimasta chiusa al traffico per un’ora.

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