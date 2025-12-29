Un nuovo regolamento per le antenne telefoniche 

Un nuovo piano delle antenne, per mettere ordine nel territorio di Selargius, e con regole precise per evitare altri ricorsi da parte delle compagnie telefoniche. Il Comune - che nei mesi scorsi ha affidato l’incarico a un società con sede legale a Roma - ha aggiornato il piano comunale fermo al 2014, insieme al relativo regolamento. Partendo da un dato attuale: in città ci sono circa quindici impianti - fra aree pubbliche e private. Ora scatta la fase successiva dell’iter, quella delle osservazioni da presentare entro trenta giorni da parte delle società di telefonia mobile, nonché eventuali rappresentanti di gruppi di cittadini rappresentativi di interessi diffusi. «L’attività», si legge nell’avviso, «mira a garantire la dislocazione pianificata, ordinata e ragionevole delle antenne all’interno del perimetro comunale per evitare inutili sovrapposizioni di stazioni ed assicurando al contempo una completa e ottimale copertura di segnale sul territorio per la migliore fruizione dei servizi necessari al completamento dei processi di digitalizzazione».

Il nuovo piano sostituirà l’attuale che - veniva spiegato nella determina che affidava l’incarico - «necessita di essere aggiornato per disciplinare in maniera organica lo sviluppo della rete nel territorio comunale, anche alla luce delle modifiche normative introdotte».Sullo sfondo ci sono anche alcuni ricorsi - e debiti fuori bilancio collegati e votati in Consiglio - presentati dalla stessa compagnia telefonica che si è vista negare dagli uffici comunali l’autorizzazione per l’installazione di due antenne, in via Manin e via della Libertà, perché si trattava di zone a rischio idraulico. (f. l.)

