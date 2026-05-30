VaiOnline
L’altro fronte.
31 maggio 2026 alle 00:31

Un drone ucraino su Zaporizhzhia Allarme a Monaco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bruxelles. È una guerra di droni e una guerra di nervi nei cieli europei. L’ultimo episodio riguarda il drone, questa volta ucraino, che ha colpito una turbina della centrale nucleare contesa di Zaporizhzhia. L’impatto ha provocato una detonazione, riferisce l’ad di Rosatom, l’agenzia russa per l’energia nucleare, Aleksei Likhachev, denunciando che le forze di Kiev hanno effettuato «il primo attacco deliberato» con droni sull’impianto. L’impatto, che per fortuna non ha lasciato feriti o danni critici, né intaccato il funzionamento della centrale o alterato i livelli di radiazioni, è avvenuto mentre al di fuori imperversava lo scontro. Nella zona, a più riprese durante la giornata, ci sono stati attacchi russi che hanno lasciato sul campo un morto. Raid anche nella zona di Sumy e in altre zone dell’Ucraina che portano a un bilancio provvisorio di almeno cinque persone che hanno perso la vita e altre 40 ferite, stando a quanto riportano le autorità locali ucraine.

La Russia ha lanciato 290 droni, 279 dei quali sono stati intercettati dalla difesa aerea ucraina, precisa l’aeronautica militare ucraina. Un’escalation che dura da giorni e che riporta l’attenzione internazionale sul conflitto ucraino. Rinfrancato dalla prospettiva di vedere a breve finalmente aperti i negoziati per l’adesione Ue e da una tenuta sul campo di battaglia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky studia le prossime mosse per uscire da una guerra diventata ormai di logoramento.

L’irruzione di venerdì di un drone, identificato dall’Alleanza come di origine russa, su un edificio civile in Romania ha fatto scattare l’allerta e alimentato il sospetto che Mosca in realtà voglia testare la reazione della Nato. Ieri il ministro degli Esteri spagnolo ha convocato l'ambasciatore russo per la vicenda. Non si tratta di incidenti isolati, avverte il premier polacco Donald Tusk. E ieri l’aeroporto di Monaco è stato chiuso per un’ora per un allarme per un avvistamento di droni che alla fine si è rivelato infondato.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Una parte del Consiglio insiste per stanziare i fondi e abbattere l’imposta nei mesi invernali

Caso Ryanair, è scontro politico Sul taglio delle tasse deciderà l’Aula

Pittalis (FI): lo stop di Todde danneggia tutta l’Isola Agus (Progressisti): alla Regione richieste irragionevoli  
Roberto Murgia
L’intervista

«Cos’è l’eleganza? La dignità dei miei nonni»

Vita da supermanager: dalla pubblicità alla Fiat, dall’editoria alla moda. «La fortuna di avere capi che ti stimano» 
Lorenzo Paolini
Mobilità

Sulle strade dell’Isola 110 morti all’anno: dato peggiore d’Italia

Mentre l’Ue chiede di ridurre le vittime in Sardegna numeri sempre più gravi 
Umberto Zedda
Falconi (Anci): piena disponibilità, il problema non è dare ospitalità ma trovare chi voglia trasferirsi nei nostri paesi

Todde ai sindaci: trovate alloggi per i medici

Lettera-appello della presidente ai Comuni in vista dell’apertura delle case di comunità 
Cristina Cossu
Amministrative 2026

Elmas al voto anticipato Fois contro Orrù, resa dei conti a sinistra

L’ex sindaca cerca la riconferma  contro il medico sostenuto anche dal Pd 
Sara Saiu
La visita

Conte lancia la sfida (solitaria) a Meloni

Il leader glissa sul Campo largo. «Il Pnrr? I soldi li abbiamo trovati noi» 
Antonio Masala
Storie di sport

Le medaglie di Udella Jr: «Pugilato? No, grazie Meglio il braccio di ferro»

A 18 anni Francesco ha già vinto tre ori nelle “prove di forza” 
Massimiliano Rais