Un comitato vigilerà sui pasti degli alunni 

È stato costituito anche per quest’anno scolastico il Comitato mensa che avrà i compito di vigilare sui pasti che vengono distribuiti ai bambini nelle scuole cittadine. Un servizio che completa tutti gli accorgimenti in tema di sicurezza alimentare che non sempre vengono rispettati ma che sono essenziali per il benessere dei consumatori.

Il Comitato è composto da due rappresentanti dei genitori di ciascun istituto comprensivo, un rappresentante degli Organi Collegiali per ogni Istituzione scolastica interessata (dirigente, docente e collaboratori) e un rappresentante del Comune.

Per l’istituto comprensivo 1-2 sono stati eletti: Maria Elena Pittau e Marta Perra genitori e Anna Fois e Martina Pau organo collegiale.

Per il 3 rispettivamente Simona Moim, Grazia Tolu e Francesca Manconi.

Ancora per il 4 Giacomo Mulas, Nicoletta Poras e Sara Cocco.

Per il 5 Giorgia Trincas, Michela Campus e Claudia Murgia, per il 6 Anna Serreli, Nadiya Ondarenko e Giorgia Campus.

In rappresentanza del Comune viene nominato il dirigente del settore Gabinetto, Giuseppe Corongiu o un suo delegato.

RIPRODUZIONE RISERVATA