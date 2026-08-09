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Sanluri-Villacidro.
10 agosto 2026 alle 00:26

Ubriachi al volante finiscono nella rete notturna dei carabinieri 

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La dinamica dell’incidente stradale non ha convinto i carabinieri della Compagnia di Sanluri, che nella notte di sabato hanno sottoposto un 41enne originario del Sulcis – già noto alle forze di polizia – all’etilometro. È risultato che guidava in stato di ubriachezza e, oltretutto, i militari gli hanno contestato anche il reato di evasione. La pattuglia è intervenuta all’incrocio tra via Carlo Felice e la ex 131, dove l’auto dell’uomo era finita sul guard-rail. Il passeggero che era con lui è stato medicato all’ospedale di San Gavino. Dopo aver assistito l’altro uomo, i carabinieri hanno denunciato il conducente per guida senza patente ed evasione dai domiciliari.

Sempre sabato notte i carabinieri della Compagnia di Villacidro hanno svolto un vasto servizio di prevenzione che ha coinvolto le pattuglie di Gonnosfanadiga, Guspini, San Gavino, del Posto fisso stagionale di Torre dei Corsari e del Nucleo Operativo e Radiomobile. Segnalato un 27enne per guida in stato di ebbrezza, com’è risultato dal test dell’etilometro. Gli è stata ritirata la patente ed è stato segnalato.

A Villacidro, un 58enne disoccupato già noto alle forze di polizia, è stato segnalato perché nel corso del controllo si è rifiutato di fornire le proprie generalità.

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