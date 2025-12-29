VaiOnline
Serie A.
30 dicembre 2025 alle 00:30

Tutto facile per la Roma col Genoa: vittoria e quarto posto 

Roma 3

Genoa 1

Roma (3-4-2-1) : Svilar; Mancini (29’ st Ghilardi), Ziolkowski, Hermoso; Celik, Cristante (29’ st Pisilli), Koné, Wesley (40’ st Rensch); Soulé (12’ st El Shaarawy), Dybala; Ferguson (40’ st Dovbyk). Allenatore Gasperini.

Genoa (3-5-2) : Sommariva; Ostigaard (14’ st Marcandalli), Otoa, Vásquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi (14’ st Fini), Frendrup (34’ st Masini), Ellertsson, Martín; Ekuban (14’ st Colombo), Vitinha (27’ st Ekhator). Allenatore De Rossi .

Arbitro : Di Bello di Brindisi.

Reti : pt 14’ Soulé, 19’ Koné, 32’ Ferguson; st 42’ Ekhator.

Note : ammonito Frendrup.

Roma. Daniele De Rossi sognava e immaginava diverso il ritorno all’Olimpico, decisamente amaro. Non per l’accoglienza, ma per il risultato. La Roma vince 3-1 contro il Genoa, chiude il 2025 con più punti di tutti nell’anno solare e al quarto posto in classifica nella stagione in corso dietro Inter, Milan e Napoli ma soprattutto scavalcando la Juventus.

Per la prima volta il tecnico rossoblù è avversario di una squadra che ha servito per oltre vent’anni. E quando c’è l’annuncio delle formazioni, i fischi agli avversari si interrompono per salutarlo. La società lo omaggia con un video emozionante nel pre-partita e gli applausi per lui superano di gran lunga quelli per tutti gli altri. Dopo la gara l’ex capitano saluta i suoi vecchi giocatori e va sotto la Curva Sud che con uno striscione lo omaggia così: “Questa sarà sempre casa tua, bentornato Daniele”.

Sulla partita poco da dire, i primi 20’ sono un incubo perché la Roma segna prima con Soulè e poi con Koné. Alla mezz’ora c’è gloria anche per Ferguson: il centravanti irlandese, complice Malinovskyi che regala un pallone a Soulé, realizza il suo secondo gol in campionato. Nella ripresa la Roma gestisce e conduce in porto la nave. Uniche note negative il 3-1 preso nel finale con Ekhator e la sostituzione di Soulé, che lamenta un problema al ginocchio destro da valutare.

