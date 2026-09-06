tutto facile per la ferrini 

Ferrini 3

Cus Cagliari 0

Ferrini (4-3-3) : Arrus, Manca, Vitale (35’ pt Corona), Argiolas, Riep, G. Podda (17’ st Oli Oro), Arnaudo (1’ st Zedda), Pedro, Avaro (1’ st Capitta), Boi, Arisci (28’ st Meloni). In panchina Celli, Usai, Floris, C. Podda. Allenatore Manunza.

Cus Cagliari (3-4-3) : Murru, Guttuso (35’ st Fanni), A. Piroddi, Nenna, V. Salaris (13’ st Pruner), Angiargia, Asunis (28’ st Murtas), Flores (9’ st A. Salaris), Camba (22’ st Balloi), Porcedda, R. Piroddi. In panchi-

na Follese, Molinas, Vazquez, Zucca, Allenatore Lantieri.

Arbitro : Sechi di Oristano.

Reti : nel pt 15’ Arnaudo; nel st 12’ G. Podda (r), 45’ Argiolas.

Note : ammoniti Arnaudo, Avaro, Guttuso, V. Salaris, Asunis, A. Piroddi, R. Piroddi.

È la Ferrini ad aggiudicarsi il passaggio del turno nella Coppa Italia di Promozione ai danni del Cus Cagliari. Il derby tutto cagliaritano, giocato al campo di Mulinu Becciu per il rifacimento del manto dei padroni di casa, si conclude con un rotondo 3-0. Il risultato si aggiunge all’1-4 dell’andata giocata a “Sa Duchessa” con il quale i ragazzi di Nicola Manunza avevano già ipotecato la qualificazione agli ottavi. Una doppia sfida che ha mostrato la Ferrini più solida e capace di gestire i momenti chiave.

In discesa

A sbloccare il match è il neoacquisto dei blucerchiati, Arnaudo, che al quarto d’ora svetta su corner trovando la sua prima marcatura stagionale. Il colpo di testa indirizza subito la gara e dà fiducia ai padroni di casa. In generale, la Ferrini sembra averne di più e si fa trovare spesso dalle parti dell’area piccola avversaria.

Il primo tempo si chiude, oltre al gol, con due legni colpiti dai padroni di casa – entrambi con Riep, al 20’ su punizione e al 36’ – che tengono comunque in partita il Cus, bravo a non disunirsi nonostante le difficoltà.

Dilagante

Nel secondo tempo ci pensa Gianluca Podda, su rigore, a mettere nel cassetto il discorso qualificazione per la Ferrini. Portiere da una parte, palla dall’altra, è il 12’. Spazio anche per il Cus, un po’ più vivace nella seconda frazione di gioco: traversa scheggiata da Salaris dalla distanza (26’) e porta di Arrus che rimane inviolata. È l’occasione più nitida per gli ospiti, che però non riescono a dare continuità alla loro reazione. Poco prima palo anche per la Ferrini, il terzo della partita stavolta con Oli Oro al 22’, che certifica il rapporto complicato con i legni da parte dei padroni di casa.

A mettere il punto esclamativo alla prestazione della Ferrini ci pensa Argiolas con l’ultima azione della partita. Proprio al 90’, lasciato solo dalla difesa del Cus, l’attaccante scocca un destro delizioso da fuori area che si insacca alle spalle di Murru. Una rete che fotografa bene l’inerzia del match e chiude la serata sul definitivo 3-0, sancendo l’accesso agli ottavi di coppa dei padroni di casa.

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