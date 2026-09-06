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I casi nel Sulcis.
07 settembre 2026 alle 00:38

Ondata di sbarchi, Sant’Antioco l’epicentro 

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Non si fermano gli sbarchi nelle coste del Sud Sardegna. Un gruppo di 11 migranti è stato fermato ieri mentre si avvicinava su una piccola imbarcazione alla spiaggia di Turri, nella costa di Sant’Antioco. A bloccarli sono stati alcuni diportisti, memori di quanto accaduto il 17 agosto nella spiaggia di Su Giudeu a Chia, dove un barchino aveva travolto una ragazza che si trovava in acqua ferendola gravemente.

Immediato l’intervento degli uomini della Sezione navale della Guardia di Finanza, che hanno scortato il gruppo fino al porto commerciale di Sant’Antioco dove ormai ormai non si contano più gli arrivi con il continuo sforzo di Fiamme Gialle, Guardia costiera e Frontex che tentano di evitare gli sbarchi nelle spiagge ancora piene di bagnanti.

Sempre ieri altri due barchini sono stati intercettati durante le operazioni di pattugliamento a Sud delle coste sarde.

Altri arrivi si sono registrati sempre nel porto commerciale di Sant’Antioco con un gruppo di 24 algerini, intercettati a sud di capo Teulada intorno alla mezzanotte di venerdì, e altri 19 sbarcati in autonomia nella spiaggia di Tuerredda in territorio di Teulada.

Ieri sera, infine, sempre nelle coste di Teulada, l’arrivo di altri 13 migranti nordafricani presi in consegna dagli agenti del Commissariato di polizia di Carbonia

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