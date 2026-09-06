Aggredisce la ex a martellate 

Avellino. Appostamenti, telefonate, poi l’irruzione nella casa dell’ex e l’assalto: le ha quasi sfondato il cranio con un colpo di martello prima di darsi alla fuga. Ma per fortuna Mariem, 28 anni, non è in pericolo di vita, dicono i sanitari dell’ospedale di Potenza, dove è ricoverata da sabato pomeriggio in prognosi riservata. «La comunità - dice il sindaco di Calitri, Attilio Maria Galgano - è sotto choc, ma le rassicurazioni dei medici ci confortano. Siamo in costante contatto con i sanitari, pronti e disponibili a dare il nostro supporto. Ora la notizia più importante è che Mariem sia fuori pericolo e che possa ritrovare la tranquillità che merita. Noi la aspettiamo presto». L’aggressore, coetaneo e connazionale della vittima, è stato fermato dai carabinieri di notte, alcune ore dopo l’aggressione, a Lioni, a circa 20 chilometri da Calitri. Mariem si era trasferita a giugno da Casal di Principe e da luglio lavorava al banco del bar Idee Golose.

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