Il centrosinistra non convince Cernobbio 

Il Campo largo si presenta a Cernobbio, al Forum Teha, accolto dalla platea di imprenditori con un giudizio tranchant: promosso il governo di Giorgia Meloni e bocciate le opposizioni. Ma i leader del centrosinistra, Schlein, Conte, Bonelli, Renzi – manca Calenda in polemica con la presenza di Vannacci – puntano a convincere il mondo economico e delle imprese che la squadra è unita e soprattutto che potrà governare l'Italia, dando una alternativa di crescita al Paese. Del resto «Meloni ha fallito», sottolineano i leader delle opposizioni uniti dalla kermesse.

«Prima il programma»

A settembre il Campo largo si riunirà per definire il programma della coalizione, ma intanto si presenta con delle proposte concrete per governare, soprattutto sull'energia e sull'economia. La platea di Cernobbio risponde in mattinata ad un sondaggio, promuovendo al 68% il governo Meloni e bocciando all'83% l'operato dell'opposizione. Pochi minuti prima che i leader di Avs, Italia Viva, M5S e Pd parlino, illustrando i contenuti del programma, che è ancora in via di definizione e che avrà una accelerata a settembre: «Prima il programma poi la leadership», ripetono anche qui. Cosi come rimarcano che in qualunque data si andrà a votare «saremo pronti», dice Schlein. «Lavoreremo per convincere gli italiani che non siamo destinati a questo declino - dice la segretaria Dem -. Con la crescita zero, un calo di produzione industriale che fa soffrire il Paese e saltare posti di lavoro, con gli stipendi più bassi d'Europa ma Meloni che blocca il salario minimo, con le bollette più care e la guerra ideologica alle rinnovabili». I leader fanno proposte concrete su energia ed economia. Schlein illustra la sua su come usare 14 miliardi di flessibilità sull'energia in cinque punti. Conte parla invece della necessità di creare un fondo sovrano nazionale di sviluppo. Al giudizio degli imprenditori riuniti a Cernobbio il leader di Iv Matteo Renzi risponde con l'arma dell'ironia: «Non ho mai trovato a Cernobbio un voto alto per l'opposizione».

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