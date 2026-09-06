Tutti in coda al rientro dalle spiagge 

I più fortunati sono quelli che hanno fatto tardi. Chi ha deciso di andare in spiaggia dopo mezzogiorno, è arrivato in un batter d’occhio, niente code sotto il sole, né tempi biblici per arrivare al mare.

Per tutti gli altri invece è stata un’odissea: dalle prime ore del mattino sia la litoranea per Villasimius con sensi unici alternati per i cantieri Terna, sia dall’altra parte sulla nuova 125 con la galleria chiusa per un’auto andata a fuoco, si sono trasformate in un inferno di lamiere con ore di code sotto il sole cocente.

Disagi che, come da copione si sono ripetuti in tarda serata con le file che partivano già da prima di Terra Mala e poi nella Nuova 554 e alla rotatoria di Maracalagonis. Insomma un primo fine settimana di settembre da dimenticare con sole e caldo che hanno richiamato in spiaggia tantissimi vacanzieri.

Rogo in galleria

Le cose erano cominciate malissimo già di primo mattino, quando una Smart ha preso fuoco nella galleria “Murtineddu” sulla SS 125 Var. Sul posto è intervenuta poco dopo le 7 una squadra della centrale operativa del comando provinciale dei vigili del fuoco di Cagliari. I due giovani che si trovavano a bordo dell’auto per fortuna non sono rimasti feriti. Appena infatti si sono accorti di cosa stava succedendo sono scesi dalla macchina e si sono allontanati allertando i soccorsi con il cellulare. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme e, hanno poi provveduta a mettere in sicurezza l’auto, la strada e l’ area interessata dall’incendio. Sul posto anche il personale Anas, impegnato nelle operazioni per il ripristino della sede stradale e la successiva riapertura al traffico. Traffico che è andato nel caos per la chiusura della galleria per alcune ore.

I lavori

Dall’altra parte in via Leonardo da Vinci, a peggiorare le cose sono i cantieri di Terna per il Tyrrhenian Link, nei tratti da Marina Residence, e poi Capitana e Terra Mala.

Alessandro Mascia doveva trascorrere la domenica proprio a Marina Residence: «Arrivavo da Cagliari e ho trovato due punti di congestione – racconta –. Uno, il solito, è quello di Margine Rosso fino alla rotatoria di via Marco Polo che si supera comunque velocemente e l’altro invece all’altezza del ponte di via Leonardo da Vinci, dove iniziano le code che rallentano molto. Fortuna che dovevo svoltare a Marina Residence perché il navigatore mi segnalava un’altra lunga coda verso Terra Mala».

Rientro da incubo

Tutti in coda anche al rientro e fino a sera tardi. E come sempre ad avere la peggio sono stati anche i residenti nelle lottizzazioni di Flumini e Margine Rosso utilizzate come scorciatoie da chi cercava di evitare code e traffico. «Una situazione che si ripete da sempre» dice un residente in via Biora Antonio Perra, «la nostra strada non è in grado di reggere tutto questo traffico e per questo si trova in condizioni pessime».

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