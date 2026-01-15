VaiOnline
Senorbì.
16 gennaio 2026 alle 00:36

Truffa sventata dal vicino di casa 

Ulisse Accalai, carabiniere in pensione: «Volevano portarle via soldi e monili» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sconvolta e con le lacrime agli occhi, aveva già messo dentro un sacchetto 200 euro e le poche gioie d’oro, un paio di anelli e qualche collanina, che custodiva da una vita. Si era rassegnata a separarsene per aiutare il figlio, così le aveva detto l’uomo al telefono, e mentre un altro (che si è presentato come avvocato) era già al portone per ritirare i gioielli e i soldi, qualche santo in cielo deve averle aperto gli occhi. Col sacchettino in mano, la signora, una 81enne di Senorbì, ha chiesto al giovane di attendere un momento e, fatti due passi, ha bussato alla porta del vicino, un carabiniere in pensione che, subito intervenuto, ha salvato l’anziana dalla trappola del “finto incidente”.

La rete dell’inganno

Una truffa sventata grazie a un militare dell’Arma in congedo, eroe del giorno nel capoluogo della Trexenta. «Quando la vicina mi ha detto “Hanno arrestato mio figlio”, ho capito immediatamente che si trattava di una truffa», racconta Ulisse Accalai, 59 anni e una lunga carriera nel nucleo radiomobile in Lombardia, in Barbagia e infine a Sanluri. «Lei è venuta a chiamarmi mentre ancora uno dei truffatori era in linea al telefonino. Sicché io le ho sussurrato “continua a parlare, tienilo occupato” e intanto chiamavo in caserma, poi mi sono avvicinato all’uomo che l’aspettava, un giovane di non più di 25 anni, alto uno e ottanta e con lo zaino in spalla, l’ho preso per un braccio ma quello con uno strattone si è divincolato ed è scappato. L’ho rincorso, ma è sparito. Sono salito in macchina e l’ho cercato, niente da fare». Intanto sono arrivati i carabinieri della stazione che hanno avviato le indagini.

Al fisso e al cellulare

Il raggiro è cominciato ieri, poco dopo mezzogiorno, quando in casa dell’anziana squillava il telefono fisso. Dall’altro capo del filo, un uomo, dicendo d’essere un carabiniere, le ha comunicato che suo figlio era stato arrestato per aver causato un grave incidente stradale. Tuttavia, ha aggiunto, se lei paga subito 20mila euro potrà essere rilasciato senza conseguenze. «Questo fantomatico carabiniere le ha chiesto se per caso aveva un telefono cellulare, quindi ha chiamato anche a quest’altro numero per tenere occupata la linea, e intanto le carpiva informazioni sul figlio», spiega Ulisse Accalai. «Poco dopo è arrivato alla porta il sedicente avvocato, quello che avrebbe dovuto ritirare il bottino. Lei aveva già raccolto in una busta ciò che di prezioso aveva, e meno male che prima di consegnare tutto ha pensato di rivolgersi a me».

La trappola è stata sventata, ma ancora sono tanti gli anziani che cadono nella rete dei truffatori. Per questo, ancora una volta, il Comando provinciale dei carabinieri di Cagliari avvisa che «nessun appartenente alle forze dell’ordine o funzionario pubblico richiederà mai denaro o gioielli per pagare cauzioni, multe o spese legali relative ad arresti, incidenti stradali o qualsiasi altra cosa».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 