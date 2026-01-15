VaiOnline
Desulo
Truffa all'Ue, sequestrati 114 mila euro 

Avrebbero ottenuto indebitamente fondi europei destinati allo sviluppo rurale, per un importo superiore a 114 mila euro. È quanto contestato a un’azienda del Mandrolisai, a cui i carabinieri della stazione di Desulo hanno eseguito un sequestro preventivo su delega della Procura europea, in esecuzione di un decreto del Gip di Cagliari. Il provvedimento nasce dopo una complessa indagine per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e autoriciclaggio, condotta con il supporto della sezione Eppo del Nucleo investigativo dei carabinieri di Roma. L’azienda avrebbe percepito per anni contributi a fondo perduto dell’Unione europea attraverso la presunta falsificazione degli affitti di terreni agricoli e la dichiarazione di attività produttive che non sarebbero state realmente svolte. Sotto sequestro conti correnti e beni dell’azienda.

