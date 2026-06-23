«Troppi pericoli sulla Provinciale 77» 

L’ennesimo incidente sulla provinciale 77 per Tratalias fa ripartire la discussione per un problema di viabilità mai risolto.

Il punto è sempre lo stesso, l’intersezione che dalla statale 195, per chi arriva da San Giovanni Suergiu e percorre la bretella per immettersi nella provinciale all’altezza del ponte. Per chi deve svoltare a sinistra in direzione Tratalias è una roulette russa e deve sperare che non arrivi un auto a forte velocità in direzione Sant’Antioco, visto che la visibilità e scarsa per la presenza di un dosso, ma in particolare per la presenza delle canne. I residenti lo sanno bene: «Trovo assurdop – dice Ivan Garau che ancora non siano stati in grado di estirpare le canne che invadono la carreggiata nel cavalcavia». La necessità dello sfalcio definitivo delle canne è evidenziata anche dalla sindaca di San Giovanni Suergiu Elvira Usai, nel cui Comun ricade l’intersezione: «Dal 2017 – dice – ci sono 3 milioni di euro fermi per la messa in sicurezza della provinciale e dell’intersezione». Il sindaco di Tratalias, Emanuele Pes, spiega di aver informato il vicepresidente della Provincia Gianluigi Loru della gravità della situazione: «Mi ha anticipato che a breve si farà un intervento risolutivo per le canne e per il problema della velocità della strada».

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