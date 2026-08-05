Trofeo Gigi Riva, oggi la presentazione 

Sarà la sala multimediale de L’Unione Sarda, nell’omonima piazza, a ospitare la presentazione della seconda edizione del Trofeo Gigi Riva, l’amichevole di sabato fra Cagliari e Nizza. L’appuntamento è per le 12 di oggi: sarà condotto dai giornalisti Mariangela Lampis di Videolina e Lele Casini di Radiolina. Prevista, tra gli altri, la partecipazione del capitano del Cagliari Alessandro Deiola, del responsabile del settore giovanile Roberto Muzzi e di Nicola Riva.

L’iniziativa di oggi è aperta al pubblico: sarà possibile assistere alla presentazione del trofeo registrandosi sul sito eventbrite.it, fino a esaurimento posti. L’evento sarà anche trasmesso in diretta su unionesarda.it e su L’Unione Tv, al canale 12 del digitale terrestre, regia affidata a Massimo Piras.

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