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10 agosto 2026 alle 00:23

Tripletta dell’Aprilia, terzo un eroico Bezzecchi 

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Silverstone. Show dell'Aprilia e di Marco Bezzecchi a Silverstone. Il Gran Premio lo vince Raul Fernandez, davanti a Jorge Martin ma il riminese, in sella malgrado il dolore per le due operazioni alle quali si è dovuto sottoporre, conquista un terzo posto che ha entusiasmato i tifosi. Il podio è comunque dominato dalla scuderia di Noale, con le Ducati apparse in difficoltà per tutto il weekend e che devono ringraziare Alex Marquez per il quarto posto finale con la moto del team Gresini. Male invece il fratello Marc che chiude settimo con la Ducati ufficiale. Peggio Pecco Bagnaia, caduto a metà gara. Ottimo quinto posto per Pedro Acosta con la Ktm.

Il motomondiale vede Martin allungare in vetta alla classifica con 240 punti, +31 su Bezzecchi che ne ha 209 e supera Ogura. Il giapponese paga la caduta in gara e resta a 203 punti dal leader. Alle spalle delle tre Aprilia Marc Marquez con 200, uno in più di Fabio Di Giannantonio. Al sesto posto sale Raul Fernandez con 184 punti. Il mondiale si ferma per altri venti giorni: tornerà il 30 agosto con il Gp di Aragon.

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