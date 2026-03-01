Tricolori indoor: Meloni 4° nell’alto 

Eugenio Meloni (Carabinieri) e Massimiliano Luiu (Fiamme Oro) al quarto e quinto posto nel salto in alto nella conclusiva giornata dei campionati italiani indoor di atletica disputati ad Ancona. La misura è la stessa, 2,16, ma la soddisfazione differente. Luiu ha ottenuto una misura che non realizzava dal 2023, Meloni ha perso il podio per quel nonnulla che gli ha fatto toccare l'asticella al terzo tentativo a 2,20, dopo la nettissima misura di ingresso (2,12) e il discreto secondo tentativo a 2,16.

Assente ai tricolori al coperto il velocista oristanese Luca Lai, a Mariano Comense, nella finale del campionato invernale lanci, la selargina Annunziata Cattolico (Cus Cagliari) è stata 5ª tra le Promesse e 11ª assoluta nel martello con 50,48.

Indoor sarde.

Ancora una buona prestazione del Cadetto Leonardo Azara (Lib. Campidano) che a conclusione dei campionati provinciali indoor a Iglesias ha inaugurato la nuova pedana del getto del peso raggiungendo i 13,23 metri con l'attrezzo da 4 chili. Nel salto in alto Cadette 1,51 per Elisa Crivellaro (Mineraria Carbonia), nei 60 hs Cadetti 9”88 per Thiago Fanari (Guspini) nella gara vinta fuori concorso da Marco Mura (Ichnos) in 9"41. Nei 60 under 16 doppietta per Elisa Crivellaro (Mineraria, 8”59), e titolo per Gabriele Muntoni (Villacidro, 8”04). Bene nei 60 ostacoli Ragazze Gloria Murgioni (Sulcis Carbonia, 10”46)



