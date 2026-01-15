VaiOnline
Capoterra.
16 gennaio 2026 alle 00:36

Tributi, il Comune apre alla pace fiscale 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Permettere ai cittadini di regolarizzare la propria posizione con i tributi, e consentire allo stesso tempo alle casse comunali di recuperare importanti risorse a lungo rimaste nel fondo dei crediti di dubbia esigibilità: il Comune è pronto ad aderire alla rottamazione, alla quale potranno accedere oltre tremila cittadini. Recuperare quanto dovuto in tempi brevi: è questo l’obiettivo dell’amministrazione comunale, decisa a estinguere le cartelle di pagamento affidate all’Agenzia delle entrate dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 grazie al provvedimento inserito nella Legge di bilancio varata dal Governo.

«Negli ultimi due anni siamo riusciti a recuperare quasi 10 milioni di euro di tributi comunali grazie a un attento lavoro dei nostri uffici», spiega il sindaco, Beniamino Garau. «Con la rottamazione contiamo di raggiungere la pace fiscale con migliaia di cittadini che per un motivo o per un altro non sono riusciti a pagare Tari, Tasi, Imu e servizio idrico. Niente sanzioni, interessi e more, e la possibilità di dilazionare il dovuto: i vantaggi per i contribuenti saranno enormi, mettersi in regola chiuderà ogni contenzioso per i tributi inevasi». Il Comune, inoltre, pensa ad altri strumenti per aiutare i contribuenti a tenere sotto controllo la propria posizione.

«Creeremo una app, grazie alla quale i cittadini potranno verificare se i loro tributi risultano pagati, se siano presenti anomalie e per conoscere le scadenze», spiega Garau. «Stiamo pian piano sistemando le casse comunali, con grande soddisfazione di recente siamo riusciti ad approvare il bilancio nei tempi previsti e abbiamo già potuto inserire risorse nei capitoli di spesa». Soddisfatto anche Franco Magi, presidente del Consiglio comunale: «Riscuotere i tributi è sempre ingeneroso ma necessario. Questa amministrazione si è trovata di fronte ad un pregresso storico di mancate riscossioni dal 2008 ad oggi, con l’adesione alla rottamazione persegue la pace fiscale con i cittadini».

L’idea della rottamazione dei tributi trova d’accordo anche l’ex sindaco, Francesco Dessì: «Dare la possibilità ai cittadini di regolarizzare la propria posizione è positivo, oltretutto nelle casse comunali possono rientrare importanti risorse a lungo accantonate». Favorevole anche Efisio De Muru, capogruppo del Pd: «Oltretutto si troveranno nuove risorse da investire in servizi, istruzione e cultura, ma», aggiunge, «sarebbe anche giusto trovare delle soluzioni per premiare i contribuenti che hanno sempre pagato». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La cerimonia.

Aeroporto “Aga Khan”: la gratitudine di Olbia

l A. Carta, De Roberto
La sentenza

Nomine Asl, il Tar boccia la Giunta

I giudici: Sensi da reintegrare a Sassari, commissariamento illegittimo 
Roberto Murgia
Trasporti

Cessione di Sogaer, avanti contro tutti

La privatizzazione dello scalo di Cagliari: «Conclusione prevista nei prossimi mesi»  
Alessandra Carta
Il focus

«Bistecche e pesce, roba da ricchi»

L’inflazione corre e fra gli scaffali si cerca l’offerta migliore per risparmiare qualcosa 
Sara Marci
Il giuramento

Polizia, scuola in Sardegna per 150 nuovi agenti

Nei prossimi mesi saranno assegnati ai reparti, oltre cento le donne che hanno partecipato al corso 
Valeria Pinna
Viabilità

«Non si bloccherà il cantiere del ponte»

Ma dopo il sequestro della discarica il sindaco tuona: via quell’impresa 
Luigi Almiento
Il caso

Garante della privacy sotto inchiesta: corruzione e peculato

La Guardia di Finanza negli uffici: sequestrati documenti, telefoni e pc 
Il caso

Omicidio Cella, condanne dopo 30 anni

Secondo i giudici la segretaria fu uccisa per gelosia da Anna Lucia Cecere 