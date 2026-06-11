Tribunale: Altieri guiderà l’ufficio Gip Porcu nuovo procuratore aggiunto 

Uno guiderà l’ufficio dei Giudici per le indagini preliminari del Tribunale, l’altro è stato nominato nuovo procuratore aggiunto, andando ad affiancare il Procuratore della Repubblica, Rodolfo Sabelli, e il collega Guido Pani, nel coordinamento dei quattordici pubblici ministeri. I magistrati Giorgio Altieri (60 anni) e Gaetano Porcu (65) sono stati nominati dal plenum del Consiglio superiore della magistratura a ricoprire due degli incarichi “semi-direttivi” più prestigiosi degli uffici giudiziari cagliaritani.

Giudice di grandissima esperienza ed equilibrio, Giorgio Altieri gode di stima indiscussa e prestigio sia tra i colleghi che nel mondo dell’avvocatura. Ha pubblicato approfondimenti sui temi della giurisprudenza difensiva, sulla tutela antidiscriminatoria, ma ha anche pronunciato alcune sentenze che hanno avuto un rilievo nazionale, come quella – di recente – che ha prosciolto i vertici della Saras e della Petraco dalle accuse di riciclaggio avanzate dalla Direzione distrettuale antimafia nell'ambito dell'inchiesta sull'acquisto di petrolio curdo proveniente dall'Iraq tra il 2015 e il 2016.

Proprio dalla Direzione distrettuale antimafia, invece, arriva il pubblico ministero Gaetano Porcu, nominato ora nuovo aggiunto al posto dell’uscente Paolo De Angelis (che ha esaurito i suoi due mandati) e che ha una vasta esperienza sia nei reati contro la pubblica amministrazione, ambientali, che in quelli contro la persone e contro le fasce deboli. Per varie volte è stato eletto dai magistrati sardi nel consiglio giudiziario. (fr.pi.)

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