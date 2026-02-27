VaiOnline
Barumini.
28 febbraio 2026 alle 00:57

Tre sedi per la nuova Protezione civile 

Nuovo modello per coordinare seicento volontari operativi in 28 Comuni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via il nuovo modello organizzativo di Protezione civile voluto dalla Regione per il sistema di protezione e assistenza ai cittadini del Medio Campidano. Un’intensa attività a supporto dei 28 Comuni della provincia, dove si contano oltre seicento volontari appartenenti a quattordici associazioni, operative in tredici Comuni: Arbus, Gonnosfanadiga, Pabillonis, San Gavino, Sardara, Segariu, Serrenti, Tuili, Ussaramanna, Villacidro, Villamar, Villanovafranca e Guspini. Un esercito che da anni affianca il proprio paese nella prevenzione, pianificazione e gestione d[/TESTO]elle emergenze.

La novità

Cambia il quadro normativo della Regione, ora esistono 48 ambiti territoriali, tre dei quali nel Medio Campidano. Monte Linas: con sede a Villacidro , abbraccia Arbus , Guspini , Gonnosfanadiga , Pabillonis , San Gavino , Serramanna , Samassi , Serrenti e Sardara . Marmilla Nord: Villanovafranca , Las Plassas , Turri , Tuili , Setzu , Genuri , Gesturi , Ussaramanna e Barumini . La sede è ancora contesa fra Tuili e Barumini. Marmilla Sud: sede a Sanluri con Collinas , Furtei , Lunamatrona , Pauli Arbarei , Sanluri , Segariu , Siddi , Villamar , Villanovaforru . L’aggregazione ha tenuto conto del profilo geografico, demografico e soprattutto dei rischi prevalenti.

Lo spirito

«Questa nuovo assetto - commenta il presidente della Provincia, Giuseppe De Fanti - è un modello che rafforza il sistema di Protezione civile: risposte concrete con professionalità, rapidità e competenza alle emergenze. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla definizione di un sistema innovativo ed efficace».

I sindaci

Federico Sollai di Villacidro commenta: «Essere sede dell’ambito è una responsabilità e un’opportunità per la gestione integrata degli interventi. Il sistema funziona se ogni Comune contribuisce in modo attivo, coordinato e solidale. Un mutuo soccorso con strutture, mezzi e personale». Alberto Urpi, di Sanluri: «Sarà più facile investire i fondi del Pnrr. La sede scelta è l’ex mattatoio, nel centro abitato, ma con facilità di uscita: un’occasione per la riqualificazione dell’immobile». Matteo Castangia di Villanovafranca: «Maggiore coordinazione nel corso degli interventi e nella pianificazione, fondamentale per assicurare tempestività ed efficienza. È bene che anche la sede sia scelta nel rispetto di una distribuzione equa di servizi». L’assessore alla Protezione civile di Arbus, Simone Murtas: «Tra mare, montagna e collina, il nostro è il territorio più esteso. L’ambito potrebbe essere un aiuto in più d’estate».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, un punto e qualche rimpianto

Nel finale Oristanio risponde a un gol pazzesco di Folorunsho 
l Nello sport
Politica

Boss nell’Isola, lo scontro si infiamma Nordio: «Regione informata da anni»

Alle 11 la protesta a Cagliari contro il 41 bis: «No alla servitù carceraria» 
Riccardo Spignesi
L’attentato

Bomba a Quartu, tabaccheria nel mirino

Finestre in frantumi, ferito un uomo colpito dalle schegge. Danneggiate alcune auto 
R. S.
Legge elettorale

FdI non rinuncia alle preferenze

Gelo leghista. Il Campo largo: «Supertruffa». Rispuntano le primarie 
Milano

Tram contro un palazzo: due morti

Deragliamento e schianto dopo il malore dell’autista, feriti 39 passeggeri 