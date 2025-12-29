VaiOnline
Carbonia-Iglesias-Sant’Antioco.
30 dicembre 2025 alle 00:32

Tre piazze per salutare il nuovo anno 

Preparativi per i concerti di Smaila, Jimmy Sax, Mannarino e Elio e le Storie tese 

Tre piazze per salutare la fine del 2025 nel Sulcis Iglesiente. A Carbonia, dopo EroCaddeo del 27 dicembre e la mega discoteca in piazza con Fargetta ieri sera, oggi arrivano Umberto e Rudy Smaila, mentre domani si festeggia con Jimmy Sax. A Iglesias si prepara il palco per il cantautore Mannarino e a Sant’Antioco c’è grande attesa per Elio e le Storie tese. Ecco come cambierà la viabilità.

Carbonia

In occasione degli spettacoli in piazza Roma stasera alle 22 di Umberto e Rudy Smaila show e domani stessa ora di Jimmi Sax, il Comune ha disposto modifiche al traffico in centro a partire dalle 15.30. Chi giunge da via Roma dovrà deviare a e destra verso via Napoli oppure a sinistra verso via Deledda, proseguire verso largo Montuori con due opzioni successive: imboccare via Verona oppure raggiungere l’incrocio di piazza Matteotti, la quale è però chiusa al traffico alla pari di via Manno e via Oberhausen chi giunge da via Catania deve svoltare in via Napoli). Saranno disponibili i parcheggi nelle strade limitrofe oltre quelli dell’ex Tribunale, di piazza Italia, piazza Berlinguer, Ciusa e della stazione. In vigore anche l’ordinanza che vieta la vendita e l’uso di bevande in vetro dalle 17 alle 3 in un raggio di 800 metri da piazza Roma.

Iglesias

A Iglesias Mannarino arriverà in piazza Sella a partire dalle 22. Per garantire la massima sicurezza è stato emesso il divieto di transito dalle 8 di ieri sino alle 18 del 2 gennaio nel lato banco di Sardegna). Nella stessa piazza è previsto il divieto di transito nel lato piazza Oberdan sino al civico 17 della via Garibaldi dalle 8 di ieri fino alla fine dell’allestimento. Nello stesso tratto il divieto tornerà dalle 8 di domani alle 2 del primo Gennaio. Altre regole poi, nelle ore che precedono il concerto: dalle 20 di domani sino alle 2 del primo gennaio, divieto di transito in via Eleonora (nelle intersezioni con piazza Faenza e via Mercato vecchio ); divieto anche in via Gramsci dalla intersezione con via Crocifisso e direzione obbligatoria verso quest’ultima. Infine via Valverde, nella intersezione con via Corsica, sarà chiusa dalle 20 di domani alle 2 primo gennaio. Infine, divieto di svolta a destra dalla via Mercato all’intersezione con via Eleonora e senso unico di marcia dalle 20 di domani alle 2 del primo gennaio per via Monte Altari, dalla via Corsica verso via Ghibellina.

Sant'Antioco

Traffico bloccato a partire dalle 18, domani nel lungomare a Sant’Antioco, nella parte adiacente Piazza Ferralasco dove si esibiranno Elio e le Storie Tese. Il piano del traffico adottato è lo stesso dei grandi eventi estivi e prevede la chiusura del lungomare all’altezza dell’incrocio con Via Garibaldi, fino a Via Cavour. In pratica, tutto il lato mare resta pedonale con unica eccezione ai mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e della protezione civile. La zona del concerto è facilmente raggiungibile anche perché sono disponibili i parcheggi nella parte del lungomare dal ponte di accesso alla città, fino alla parte interdetta alla circolazione, più il parcheggio di Piazzale Pertini. Oltre alla Polizia Locale lavoreranno per l’ordine e la sicurezza, la compagnia barracellare l’Assosulcis e l’associazione nazionale carabinieri. (a.s.-ro.p.-s.g.)

