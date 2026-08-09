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Villacidro
10 agosto 2026 alle 00:26

Tre giovani tratti in salvo sul Margiani 

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Hanno deciso di fare una gita sul Monte Margiani di Villacidro ieri mattina, ma evidentemente erano ben poco equipaggiati, soprattutto contro le temperature altissime di questa torrida estate. Infatti la scorta d’acqua è finita presto e nel pomeriggio le due ragazze e un ragazzo sardi in cerca di un’avventura si sono ritrovati in stato di disidratazione, incapaci di proseguire e di tornare indietro a causa della mancanza di forze. Una telefonata fatta con lo smartphone di uno di loro, al servizio di emergenza uno-uno-due, ha fatto scattare la macchina dei soccorsi: sul rilievo vicino a Villacidro sono arrivati i vigili del fuoco assieme ai carabinieri, ai forestali, al soccorso alpino e alle ambulanze del 118, e quando si sono resi conto della situazione gli stessi pompieri hanno richiesto via radio l’intervento del loro elicottero. Così, dalla base all’aeroporto di Alghero si è levato in volo un Drago 143 che, in circa 45 minuti, ha raggiunto il punto in cui i tre giovani si erano fermati senza più forze nel corpo e acqua da bere.

Atterrare era impossibile, così dall’elicottero si è calato per tre volte – utilizzando un verricello – un soccorritore, che uno ad uno ha assicurato a sé i giovani imprudenti e li ha portati a bordo. La prima è stata una ragazza. Lo stesso velivolo dei vigili del fuoco, anche con la collaborazione della squadra Sas di Cagliari, ha poi portato i tre giovani a Sa Spendula, dove ad attenderli c’erano le ambulanze. L’urgenza era reidratarli, per il resto le loro condizioni fisiche non creavano particolari preoccupazioni.

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