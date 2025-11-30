VaiOnline
cisgiordania
01 dicembre 2025 alle 00:30

Tre attivisti italiani pestati dai coloni 

I volontari aggrediti dagli israeliani mentre dormivano vicino a Gerico 

Gerico. Hanno fatto irruzione in casa all'alba, in dieci e mascherati. «Wake up, Italians», hanno detto. Poi giù con pughi, schiaffi e calci alle costole, all'addome e alle gambe, fino alla minaccia finale: «Non tornate più». La violenza dei coloni israeliani in Cisgiordania stavolta ha raggiunto anche tre volontari italiani e una canadese, aggrediti mentre dormivano nella comunità di Ein al-Duyuk, vicino a Gerico.

Un attacco che ha lasciato sotto shock gli attivisti, feriti ma non in modo grave, e che ha scatenato la condanna dell'Italia: «Basta aggressione», ha chiesto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando di un fatto «gravissimo» e lanciando un appello al governo di Israele affinché «fermi i coloni e impedisca che continuino queste violenze che non servono alla realizzazione del piano di pace per il quale tutti quanti stiamo lavorando». Gli attivisti attaccati «sono giovani cooperanti che accompagnavano le attività dei palestinesi, accompagnavano i bambini a scuola, gli agricoltori o i pastori, come fare una sorta di protezione civile per la popolazione», ha spiegato Tajani. La prima a dare la notizia dell'aggressione è stata l'agenzia palestinese Wafa, poi confermata dalla Farnesina.

Bastoni e fucili

I tre italiani, insieme alla collega canadese, parte del movimento Faz3a, sono stati attaccati nella loro abitazione dai coloni, armati con bastoni e anche fucili, che hanno rubato tutti i loro beni personali, tra cui telefoni e passaporti. Portati all'ospedale di Gerico, sono stati visitati dai medici e dimessi poco dopo, assistiti nel frattempo dalle autorità palestinesi e dal consolato a Gerusalemme. Lo stesso consolato che solo pochi giorni fa ha seguito la vicenda della delegazione di sei parlamentari Pd rimasta bloccata per alcune ore sulla strada per il rientro da Gerusalemme a Gerico, a causa di un blocco stradale effettuato dalle forze di sicurezza israeliane. Secondo una delle volontarie aggredite, l'attacco è avvenuto nella cosiddetta “Zona A”, un'area «dove per legge non dovrebbe esserci nessun tipo di presenza israeliana». Ma che i coloni siano liberi di agire nella pressoché totale impunità non rappresenta una novità in Cisgiordania.

Gli insediamenti

Oltre 500mila israeliani vivono attualmente negli insediamenti, illegali per il diritto internazionale. Le loro violenze sono aumentate vertiginosamente dal massacro di Hamas del 7 ottobre che ha innescato la guerra a Gaza: secondo le Nazioni Unite, il mese scorso è stato il peggiore per la violenza dei coloni da quando hanno iniziato a registrare gli incidenti nel 2006, con 264 attacchi che hanno causato vittime o danni a proprietà. E dall'inizio del conflitto, più di 1.000 palestinesi - molti dei quali militanti ma anche decine di civili - sono stati uccisi da soldati o coloni israeliani in Cisgiordania.

