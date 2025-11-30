Bonino ricoverata in gravi condizioni 

Roma. Ore di angoscia per Emma Bonino. La leader radicale è giunta nella tarda serata di ieri in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma. La situazione è apparsa subito grave: da fonti sanitarie si apprende che è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia intensiva. Insufficienza respiratoria la diagnosi.

Bonino ha lottato a lungo con un tumore che l’aveva colpita al polmone sinistro dieci anni fa e da cui nel 2023 aveva annunciato di essere guarita (dopo otto anni di cure). A ottobre 2024 la leader radicale fu ricoverata per due settimane per una seria crisi respiratoria. Poi, pochi giorni dopo le dimissioni dall'ospedale, l'inaspettata visita a sorpresa di Papa Francesco, che Emma Bonino aveva voluto celebrare con una foto su Instagram che li ritraeva al sole, sulla terrazza di casa.

