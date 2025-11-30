VaiOnline
Continuità.
01 dicembre 2025 alle 00:31

Ita-Volotea, l’altra possibile alleanza dei cieli 

Nei cieli sardi sembra tempo di alleanze con il nuovo bando della Continuità territoriale, una strada finora non battuta nell’Isola e che potrebbe concretizzarsi attraverso la costituzione di un Rti, un raggruppamento temporaneo di imprese. Dopo l’indiscrezione su un dialogo aperto tra Ita Airways e Aeroitalia, per garantire i collegamenti verso Roma e Milano da Cagliari, Olbia e Alghero, la compagnia di Joerg Eberhart avrebbe trattato anche con la spagnola Volotea. La quale senza oneri di servizio garantisce l’Olbia-Fiumicino e l’Olbia-Bergamo.

Che le aperture commerciali si concretizzino in accordi economici effettivi, è presto per dirlo. per ora, l’unico elemento certo è che la presentazione delle offerte scade in questi giorni. Dopo di che l’assessorato regionale ai Trasporti dovrà andare avanti con l’istruttoria e nominare la commissione cui spetterà valutare le proposte delle compagnie. Solo con l’apertura delle buste, si capirà se dalla primavera prossima i voli a tariffe agevolate saranno garantiti in partnership.

Il ricorso al raggruppamento di imprese, che la Regione ha spiegato nelle ultime Faq pubblicate nei giorni scorsi, è un’opzione possibile per via di un combinato disposto: da una parte Ita ha svariati aerei fermi a causa dei controlli supplementari ai motori della Pratt&Whitney; dall’altra il nuovo bando ha aumentate le frequenze, ciò che presuppone un impiego maggiore di velivoli. Da qui la possibilità che il trasporto aereo in crisi, a livello mondiale, per un deficit di flotta, faccia nascere possibili intese di sistema. Rigorosamente a tempo. ( al. car. )

