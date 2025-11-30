VaiOnline
Calcio
01 dicembre 2025 alle 00:31

Esposito, gol e idee per risalire 

Il Cagliari non vince da nove partite, è stato sorpassato dal Lecce ma Esposito ha trovato continuità – due reti di fila – e un rendimento all'altezza delle attese. Rossoblù subito in campo in Coppa Italia mercoledì a Napoli.

