Esposito, gol e idee per risalire 

Il Cagliari non vince da nove partite, è stato sorpassato dal Lecce ma Esposito ha trovato continuità – due reti di fila – e un rendimento all'altezza delle attese. Rossoblù subito in campo in Coppa Italia mercoledì a Napoli.
alle pagine 32, 33
