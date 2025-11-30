Pronto soccorso in affanno 

Un paziente su cinque resta in attesa per più di otto ore al Policlinico di Monserrato, secondo l’ultimo rapporto Agenas sulle performance degli ospedali italiani dove, insieme a dati lusinghieri sulla qualità assistenziale dell’ospedale, si evidenzia un dato negativo sui tempi medi di permanenza nel pronto soccorso.Spiega il commissario straordinario dell’Aou di Cagliari Vincenzo Serra: «Il nostro Pronto soccorso è un’eccellenza della sanità sarda».
I problemi riguardano «il bisogno di salute crescente dovuto al continuo invecchiamento della popolazione, l’assistenza territoriale che non sempre riesce a garantire un filtro all'accesso incontrollato al Pronto soccorso, la chiusura di diversi ospedali cittadini (San Giovanni di Dio 10 anni fa, Marino e Binaghi 4 anni fa), temporanee chiusure di reparti negli ospedali periferici legate a carenze negli organici, tempi d'attesa molto lunghi sulle visite ambulatoriali. Ma anche pazienti ospedalieri che, pur avendo terminato la fase acuta, non trovano sbocco nelle diverse forme di assistenza post acuta». Risultato: tutti finiscono in Pronto soccorso perché mancano alternative.
Il tasso di occupazione dei posti letto del Policlinico – prosegue Serra – «evidenzia frequentemente picchi del 130-140%. Questa situazione, nota da tempo, pone l'ospedale di fronte a due opzioni: dichiarare temporaneamente chiuso il Pronto soccorso al fine di smaltire l'overbooking, oppure continuare ad accogliere i pazienti che hanno bisogno di assistenza, attivando anche le barelle disponibili al Pronto soccorso, e garantendo, con grande sacrificio degli operatori, l’assistenza». E questa seconda opzione ha fatto toccare picchi di 20-25 pazienti che sostavano in Pronto soccorso anche per 5-6 giorni con, a cascata, la crescita esponenziale dell'indicatore sui tempi di permanenza in Pronto soccorso».
