Giù dal ponte con l’auto: Villagrande, morti tre operai 

Tre operai egiziani sono morti ieri mattina in un terribile incidente stradale non lontano da Villagrande. L’auto su cui viaggiavano è volata giù da un ponte in località Sothai. I tre, tra i 33 e i 36 anni, lavoravano per un’azienda di Pavia impegnata nei lavori post alluvione a Figu Niedda. Nel giorno di riposo andavano a Tortolì per fare la spesa. Erano tutti originari della zona di Dakalya, a nord ovest della capitale Il Cairo. I carabinieri indagano sulla dinamica della tragedia.

alle pagine 4, 5